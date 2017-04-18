В Белгородской области водитель «четырнадцатой» врезался в КамАЗ, «Гранту» и столб

09:57

Всего 17 апреля в регионе случилось три дорожных аварии, в которых один человек погиб, двое пострадали.

В Корочанском районе в половине первого ночи на трассе Короча – Губкин – Горшечное 25-летняя автоледи на автомобиле Citroen на перекрёстке выехала на обочину, попала в кювет, после чего машина опрокинулась. Пострадавшая водитель обратилась к медикам корочанской больницы.

В Чернянском районе в селе Новоречье в половине первого дня 28-летний водитель «семёрки» превысил скорость и сбил 55-летнюю женщину, которая находилась около дома по левой стороне движения. Пешеход умерла на месте.

В Шебекинском районе в селе Вторая Стрелица в четыре часа дня 55-летний водитель «четырнадцатой» въехал в двигавшийся впереди КамАЗ с прицепом, затем съехал в левый кювет, столкнулся с припаркованной «Грантой», а уже затем врезался в столб линии электропередачи. Водителя с травмами отправили в шебекинскую больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД