В Белгородской области в 2017 году отремонтируют 13 мостов

12:16

В региональную программу по совершенствованию и развитию транспортной системы и дорожной сети, рассчитанной до 2020 года, на этот год включены работы на 14,5 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, на эти средства планируется построить и реконструировать 36,5 км автомобильных дорог общего пользования, провести капитальный ремонт 38 км и ремонт 675 км автодорог общего пользования и 13 мостов. Помимо этого предусмотрено строительство 296 км подъездов к микрорайонам ИЖС и 98 км дорог по населённым пунктам области.

Основными объектами реконструкции станут дороги Белгород – Томаровка, Пятницкое – Валуйки, участок от границы Корочанского района до Нового Оскола и от Бирюча до города Алексеевка.

Согласно соответствующей программе, в Белгородской области также запланировано строительство 59 км сетей наружного освещения.

По словам губернатора области Евгения Савченко, в прошлом году на фактическое выполнение дорожно-строительных работ ушло 9,7 млрд рублей. В этом году сумма увеличится не менее чем на треть за счёт дополнительных поступлений в бюджет от продажи земли, налогов и привлечения заёмных средств.

При этом глава региона подчеркнул, что объёмы работ также вырастут процентов на 30, поэтому необходимо решить вопросы, которые возникали при организации дорожно-строительных работ в прошлом году, и покончить с проблемами недостаточной координации действий.