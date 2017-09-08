В Белгородской области уничтожат 17 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы

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Случай АЧС зафиксирован на одной из площадок группы компаний «Русагро».

Как сообщает пресс-служба «Русагро», вирус обнаружили 5 сентября 2017 года. Компания установила карантин и приступила к ликвидации поголовья и реализации мер по недопущению дальнейшего распространения вируса. На других площадках вирус не выявили.

АЧС обнаружен у свиней, павших в цехе откорма «Тюринский» Белгородского филиала ООО «Тамбовский бекон». Цех расположен в селе Верхнеберёзово Шебекинского района. Всё поголовье, которое составляло более 17 тысяч свиней, должно быть уничтожено.

«Русагро» – один из крупнейших производителей мясной продукции в России и второй после «Мираторга» в производстве свинины. Как сообщает «Интерфакс», выручка «Тамбовского бекона» в 2016 году составила 17,9 млрд рублей.

В Белгородской области производится 20 % российской свинины. По информации «Ведомостей», за последние 10 лет прямые и косвенные потери от африканской чумы в России оцениваются в 50 млрд рублей. АЧС поражает домашних свиней и диких кабанов. При вспышке заболевания уничтожаются все животные, и на этой площадке до года нельзя содержать новых свиней. Для человека АЧС не опасна.