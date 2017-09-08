В области:

В Белгородской области уничтожат 17 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы

10:11
08 Сентября 2017
415
0

Случай АЧС зафиксирован на одной из площадок группы компаний «Русагро».

Как сообщает пресс-служба «Русагро», вирус обнаружили 5 сентября 2017 года. Компания установила карантин и приступила к ликвидации поголовья и реализации мер по недопущению дальнейшего распространения вируса. На других площадках вирус не выявили.

АЧС обнаружен у свиней, павших в цехе откорма «Тюринский» Белгородского филиала ООО «Тамбовский бекон». Цех расположен в селе Верхнеберёзово Шебекинского района. Всё поголовье, которое составляло более 17 тысяч свиней, должно быть уничтожено.

«Русагро» – один из крупнейших производителей мясной продукции в России и второй после «Мираторга» в производстве свинины. Как сообщает «Интерфакс», выручка «Тамбовского бекона» в 2016 году составила 17,9 млрд рублей.

В Белгородской области производится 20 % российской свинины. По информации «Ведомостей», за последние 10 лет прямые и косвенные потери от африканской чумы в России оцениваются в 50 млрд рублей. АЧС поражает домашних свиней и диких кабанов. При вспышке заболевания уничтожаются все животные, и на этой площадке до года нельзя содержать новых свиней. Для человека АЧС не опасна.

 


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

10944
Ушёл из жизни депутат Белгородской областной Думы Александр Тарасов
9576
На организатора автокинотеатра в Старом Осколе завели уголовное дело
9222
Крупное производство творожных сыров открылось в Белгородской области
5826
Владимир Шаманов: Новая трасса в Белгородской области – достойный вклад в развитие дорожной сети России
4911
С 1 сентября во всех школах Белгорода введена безналичная оплата питания
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика