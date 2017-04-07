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В Белгородской области участковый терапевт сельской поликлиники предстанет перед судом за взятку в 2000 рублей

15:53
07 Апреля 2017
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Врач попросил вознаграждение за продление больничного.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с жалобами на здоровье житель села Скородное Губкинского городского округа обратился к участковому врачу-терапевту местной больницы. Медработник открыла ему лист временной нетрудоспособности на четыре дня с последующей явкой.

В дальнейшем врач продлила больничный лист на 15 дней, но попросила у пациента незаконное вознаграждение в 2 тыс. рублей. Получив лист временной нетрудоспособности, мужчина передал врачу деньги.

В настоящее время заместитель Губкинского прокурора согласился с квалификацией действий врача по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Получение взятки, не превышающей десяти тысяч рублей» и, утвердив обвинительное заключение, направил уголовное дело в суд.

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