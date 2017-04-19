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В Белгородской области у пенсионера украли денежную «заначку», которую он хранил в металлической фляге

17:20
19 Апреля 2017
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В краже подозревается знакомый потерпевшего. Происшествие случилось в Красногвардейском районе.

В полицию обратился местный житель 1946 года рождения. Он пожаловался правоохранителям на то, что у него дома из тайника похитили 29 тыс. рублей.

В «прицел» оперативников попал знакомый потерпевшего 1994 года рождения. Незадолго до кражи он гостил у пенсионера. Ожидания полицейских подтвердились: при обыске у молодого человека они нашли пропавшие деньги. Предполагаемый вор задержан.

Было установлено, что подозреваемый, находясь дома у пенсионера, дождался, когда тот уснёт, а затем зашёл в хозпостройку и обчистил тайник. Деньги он потратить не успел.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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