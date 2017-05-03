В Белгородской области стали чаще умирать от болезней системы кровообращения

12:32

В прошлом году за три месяца от таких болезней умерло 3033 человек, а в этом году – 3089 белгородцев.

По данным Белгородстата, за три месяца этого года умерли 5527 человек. Для сравнения, в прошлом году за такой же период – 5630 белгородцев.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе снижен коэффициент смертности населения от болезней органов дыхания – на 36,3 %, болезней органов пищеварения – на 15, 9 % и от рака – на 2,8 %. От новообразований в этом году за январь-март умерло 739 человек.

Белгородцы реже умирают от внешних причин смерти на 7,2 %. Так, они на 50 % реже гибнут от всех видов транспортных несчастных случаев и на 50,9 % – в ДТП. В этом году за три месяца в дорожно-транспортных происшествиях погибли 20 белгородцев.