В области:

В Белгородской области стали чаще умирать от болезней системы кровообращения

12:32
03 Мая 2017
94
0

В прошлом году за три месяца от таких болезней умерло 3033 человек, а в этом году – 3089 белгородцев.

По данным Белгородстата, за три месяца этого года умерли 5527 человек. Для сравнения, в прошлом году за такой же период – 5630 белгородцев.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе снижен коэффициент смертности населения от болезней органов дыхания – на 36,3 %, болезней органов пищеварения – на 15, 9 % и  от рака – на 2,8 %. От новообразований в этом году за январь-март умерло 739 человек.

Белгородцы реже умирают от внешних причин смерти на 7,2 %. Так, они на 50 % реже гибнут от всех видов транспортных несчастных случаев и на 50,9 % – в ДТП. В этом году за три месяца в дорожно-транспортных происшествиях погибли 20 белгородцев.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11040
Страсти вокруг одной парковки, или Чья нынче придомовая территория
6990
Сергей Безруков поделился впечатлениями после посещения музея-диорамы в Белгороде
5365
Евгений Савченко заработал в 2016 году почти 2,8 миллиона рублей
4605
Майские нововведения: каких изменений в законах ждать жителям Белгородской области?
4275
В Белгороде начинаются плановые отключения горячей воды: график
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика