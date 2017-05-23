В Белгородской области разыскивается шебекинец с татуировкой «Локомотив» на ноге

10:26

Особая примета в виде эмблемы команды расположена на левой ноге под коленом.





Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Белгород», последний раз 23-летнего Косухина Ивана Андреевича видели в 17:00 20 мая, когда он вышел с работы.

Рост молодого человека – 175 см, у него нормальное телосложение, тёмные волосы и голубые глаза. Был одет в шорты и футболку Reebok.

Розыск объявлен по Шебекино, Курску и Краснодарскому краю.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 02, 102 или 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ).