В Белгородской области пьяный водитель на иномарке врезался в дерево и попал в больницу

10:58

Всего на выходных, 13 и 14 мая, в регионе случились четыре дорожных аварии, в них пострадали четыре человека.

13 мая в Яковлевском районе около трёх часов ночи на трассе «Крым» 25-летний водитель Audi-80 выехал на «встречку» и столкнулся с «Грантой», которой управлял 49-летний мужчина. Пострадал в ДТП водитель отечественного авто. Его отправили в больницу.

В Белгороде в половине девятого вечера на улице Железнодорожной пьяный 38-летний водитель Daewooo Nexia не справился с управлением, машина опрокинулась. Мужчине понадобилась помощь медиков.

В Яковлевском районе около десяти часов вечера на трассе «Томаровка – Строитель» – «автодорога «Крым» 31-летний водитель Renault Logan сбил на «зебре» 15-летнего пешехода. Мальчика отправили в райбольницу.

14 мая в Борисовке в половине двенадцатого ночи на улице Грайворонской пьяный 26-летний водитель Renault Logan съехал на обочину и врезался в дерево, после чего машина перевернулась. Пострадавшего водителя отправили в районную больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД