В Белгородской области проверены 8 пляжей и 44 места отдыха у водоёма

12:15

В регионе продолжается подготовка к началу купального сезона.

Он откроется в Белгородской области в июне. В настоящее время инспекторы государственной инспекции по маломерным судам проводят техническое освидетельствование пляжей, разделённое на два этапа.

Первый, предварительный, этап начался 11 апреля. За это время была проверена подготовка к купальному сезону 8 пляжей и 44 мест массового отдыха на водоёмах. По результатам проверки их владельцы получили 50 предписаний от инспекторов ГИМС. В том числе им необходимо провести водолазное обследование и очистку дна акватории пляжей, развернуть спасательные посты, оборудовать специальные стенды с рекомендациями по безопасному поведению на пляжах и обозначить границы заплыва на акваториях буйками. Помимо этого необходимо установить знаки безопасности на водных объектах, обозначающие места купания (с указанием границ в метрах) и запрещающие движение маломерных судов.

Второй этап технического освидетельствования пляжей пройдёт в мае. Инспекторы ГИМС будут проверять исполнение выданных предписаний, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по белгородской области.