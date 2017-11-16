В Белгородской области прислушиваются к мнению граждан при благоустройстве дворов

18:20

Регион вошёл в первую десятку соответствующего рейтинга ОНФ.

Лидерами списка субъектов РФ, где власти учитывают мнение жителей при реализации программы «Формирование комфортной городской среды», также стали Амурская, Калужская, Челябинская, Московская области, Татарстан, Краснодарский край, Орловская, Свердловская и Архангельская области.

Хуже всего обстоят дела в Адыгее, на Сахалине, в Магаданской, Кемеровской, Псковской, Кировской областях, в Ингушетии, Пензенской, Ивановской областях и в Башкирии, однако и здесь есть хорошие примеры, отметили в ОНФ.

Заявок на участие в федеральной программе стало гораздо больше, но во многих городах жителей ещё плохо информируют. В апреле более 200 муниципалитетов не сообщили на официальных сайтах о начале программы. При этом в 2017 году в благоустройстве дворов и публичных пространств поучаствовали более 140 тысяч россиян. В помощь горожанам в ОНФ выпустили методички с рекомендациями экспертов-урбанистов и лучшими практиками благоустройства, сообщает пресс-служба организации.