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В Белгородской области посеяли ранние яровые культуры и однолетние травы

10:54
04 Мая 2017
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Белгородские аграрии продолжают сев подсолнечника, кукурузы и сои.

По данным на 3 мая, в регионе подсолнечником засеяно 97 тыс. га или  89 % от намеченного плана, кукурузой – 111 тыс. га  или 59 % от плана, а соей – 69  тыс. га, что составляет 35 % он планируемого посева.

Замледельцы региона практически завершили сев сахарной свёклы. Они засеяли 98 % посевных площадей: 72 тыс. га из 73,4 тыс. га.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды, в Белгородской области завершён план весенней посадки зелёных насаждений на текущий год. Деревья посажены на 3,9 тыс. га.

Пересажено 800 га погибших площадей и отремонтированы посадки на более чем 2 тыс. га.


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