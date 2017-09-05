В Белгородской области открыт первый физкультурно-оздоровительный комплекс по программе «Газпром – детям»

16:14

5 сентября в г. Строителе Яковлевского района Белгородской области состоялось торжественное открытие первого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), построенного в регионе в рамках программы «Газпром — детям».

В торжественных мероприятиях приняли участие председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Мы сегодня открыли прекрасный физкультурно-оздоровительный комплекс. Это одна из программ, которую по поручению президента осуществляет «Газпром». Если посмотреть на детишек, которые сегодня там выступали, – это будущие чемпионы, наше будущее поколение. Александр Беглов

полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе

Новый ФОК оснащён самым современным оборудованием и предназначен для проведения занятий и соревнований по хоккею, фигурному катанию, а также массовых спортивных мероприятий.

Этот объект заканчивает спортивный кластер в городе Строителе и в целом в Яковлевском районе. Хочу поблагодарить строителей за качественную, очень профессиональную и ответственную работу. В кратчайшие сроки возвести такой с технической точки зрения сложный объект – это не каждому строителю дано. Строители «Газпрома» с этой задачей справились. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Виктор Зубков также провёл совещание по вопросам развития газификации Белгородской области. Отмечено, что благодаря слаженной работе «Газпрома» и правительства Белгородской области уровень газификации региона является одним из самых высоких в России и составляет 99,8 % (в среднем по стране – 67,2 %). В настоящее время компания разрабатывает проектно-сметную документацию по сооружению трёх газопроводов — в Алексеевском, Валуйском и Шебекинском районах области.

На совещании также были рассмотрены вопросы, связанные с расширением в Белгородской области газозаправочной сети «Газпрома». Сегодня здесь действуют четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) компании. «Газпром» и правительство региона утвердили и реализуют план мероприятий (дорожную карту) по расширению использования газомоторного топлива в области на период до 2021 года. В соответствии с документом, «Газпром» в настоящее время ведёт реконструкцию двух станций в Белгороде, а также прорабатывает возможность строительства новых АГНКС.

Справка. Между «Газпромом» и Белгородской областью действуют соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, договор о газификации.

В 2006-2016 годах объём инвестиций «Газпрома» в газификацию Белгородской области составил 1,5 млрд руб. Правительство области полностью выполнило обязательства по подготовке потребителей к приёму газа. В 2016 году утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.

В рамках программы «Газпром — детям» на территории региона построено

29 многофункциональных спортивных площадок (15 из них — в 2016 году) и футбольное поле. В настоящее время «Газпром» реализует проекты строительства ещё 10 физкультурно-оздоровительных комплексов в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ровеньском, Чернянском, Шебекинском и Яковлевском районах области. Рассматривается возможность сооружения Центра художественной гимнастики и спортивных площадок в Белгороде.