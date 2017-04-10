В Белгородской области незаконная кредитная организация за год заработала 9 миллионов рублей

13:31

Услуги банковских операций, проводимых преступной группой вне закона, пользовались спросом: к ним прибегали более 20 юридических и физических лиц.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, в состав преступной группы входило шесть старооскольцев, в том числе две девушки. Они организовали кредитную организацию и занимались банковскими операциями по ведению счетов и кассовому обслуживанию более 20 юридических и физических лиц, не имея необходимых лицензий на такую деятельность. С января 2016 года злоумышленники выручили более 9 млн рублей.

О деятельности преступной группы сотрудникам полиции стало известно при проверке оперативной информации. В результате спецоперации сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых.

При обысках были изъяты почти 1,5 млн рублей, бухгалтерская документация, 85 печатей фирм-однодневок, более 10 ноутбуков и 250 банковских карт, оформленных на подставных лиц, около 40 мобильных телефонов, а также 3 предмета, внешне схожих с огнестрельным оружием. В настоящее время пятеро подозреваемых задержаны в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Участникам преступной группы грозит до семи лет лишения свободы.