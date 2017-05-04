В Белгородской области нет «нового аварийного жилья»

17:14

Активисты ОНФ обсудили исполнение программы переселения граждан из аварийного жилья.

Переселение россиян из аварийного жилья происходит в рамках исполнения «майских указов». За качеством новых домов следят активисты Общероссийского фронта, так как в некоторых случаях россиян переселяют в «новые аварийные дома» с трещинами, плесенью на стенах, где не работают вентиляция и канализация и есть другие строительные дефекты.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Хлебников сообщил, что в Белгородской области таких домов не выявлено.

Однако в ходе мониторингов нашими активистами все же были обнаружены недоделки и дефекты в ходе строительства жилья для переселенцев. Это некачественное выполнение работ по устройству полов, замечания к устройству приточно-вытяжных систем вентиляции, некачественный монтаж оконных блоков, недочёты в регулировке входных дверей и другие дефекты. После предъявления замечаний подрядчикам эти недоделки оперативно устранялись в рамках гарантийных обязательств. Константин Хлебников

сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области

Переселить жильцов из аварийных домов необходимо до 1 сентября текущего года, поэтому активисты ОНФ будут следить за тем, чтобы переселение не было лишь формальной частью, а было выполнено качественно, сообщили в пресс-службе ОНФ.