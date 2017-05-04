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В Белгородской области нет «нового аварийного жилья»

17:14
04 Мая 2017
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Активисты ОНФ обсудили исполнение программы переселения граждан из аварийного жилья.

Переселение россиян из аварийного жилья происходит в рамках исполнения «майских указов». За качеством новых домов следят активисты Общероссийского фронта, так как в некоторых случаях россиян переселяют в «новые аварийные дома» с трещинами, плесенью на стенах, где не работают вентиляция и канализация и есть другие строительные дефекты.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Хлебников сообщил, что в Белгородской области таких домов не выявлено.

Однако в ходе мониторингов нашими активистами все же были обнаружены недоделки и дефекты в ходе строительства жилья для переселенцев. Это некачественное выполнение работ по устройству полов, замечания к устройству приточно-вытяжных систем вентиляции, некачественный монтаж оконных блоков, недочёты в регулировке входных дверей и другие дефекты. После предъявления замечаний подрядчикам эти недоделки оперативно устранялись в рамках гарантийных обязательств.

Константин Хлебников
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области

Переселить жильцов из аварийных домов необходимо до 1 сентября текущего года, поэтому активисты ОНФ будут следить  за тем, чтобы переселение не было лишь формальной частью, а было выполнено качественно, сообщили в пресс-службе ОНФ.

В Белгородской области для переселенцев из аварийного жилья на вторичном рынке квартиры не покупаются. Либо новые дома строятся специально под расселение, либо приобретаются соответствующие по площади квартиры в новостройках. Однако это не повод ослаблять контроль качества предоставляемого жилья. Мы продолжаем пристально следить за ходом программы переселения в регионе, ведь она призвана в первую очередь предоставить гражданам безопасное и комфортное жильё.

Константин Хлебников
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области



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