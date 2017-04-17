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В Белгородской области начался сев кукурузы

17:20
17 Апреля 2017
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На 17 апреля аграрии региона выполнили 3 % от плана (5,1 тысячи гектаров).

Параллельно продолжается посев подсолнечника и сахарной свёклы. В настоящее время завершено соответственно 42 % и 55 % работ от общей площади посевов, сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.

Сев ярового клина выполнена на 94 % (168,4 тыс. га). Полностью завершены работы по посеву ранних зерновых культур в Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Ивнянском, Краснояружском, Новооскольском, Прохоровском и Яковлевском районах.

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