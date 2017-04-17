В Белгородской области начался сев кукурузы

17:20

На 17 апреля аграрии региона выполнили 3 % от плана (5,1 тысячи гектаров).

Параллельно продолжается посев подсолнечника и сахарной свёклы. В настоящее время завершено соответственно 42 % и 55 % работ от общей площади посевов, сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.

Сев ярового клина выполнена на 94 % (168,4 тыс. га). Полностью завершены работы по посеву ранних зерновых культур в Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Ивнянском, Краснояружском, Новооскольском, Прохоровском и Яковлевском районах.