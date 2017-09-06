В Белгородской области мужчину лечили от гастрита, а он умер от инфаркта

10:27

Правильность диагноза врачей проверят судмедэксперты.

В июле в Борисовском районе 60-летний мужчина пришёл в больницу с жалобами на боли в сердце и одышку. Медики поставили ему диагноз гастрит и отпустили лечиться домой. ЭКГ проблем с сердцем, по мнению медиков, не показало. Через несколько часов мужчина умер.

Вскрытие показало, что скончался он от инфаркта. Как пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Белгородской области, в августе возбудили уголовное дело, потому что обычная проверка работы медиков не предполагает всех необходимых мер по выяснению причин трагедии. По закону срок экспертизы – два месяца, но при необходимости он может быть продлён.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Самое строгое наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до трёх лет.