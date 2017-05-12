В Белгородской области мотоциклист врезался в иномарку и умер от травм

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Всего за сутки, 11 мая, в регионе случились две дорожных аварии, в них один человек погиб и один был травмирован.

В Ивнянском районе в семь утра в селе Вознесеновка 46-летний водитель Renault Duster при обгоне столкнулся с Opel Omega под управлением 22-летнего водителя, который поворачивал налево. Пострадал в ДТП 22-летний пассажир Opel Omega. Его отправили в больницу.

В городе Алексеевка в половине шестого вечера на улице Комсомольской 31-летний водитель мотоцикла Kawasaki выехал на «встречку» и столкнулся с Toyota Corolla, которой управлял 71-летний мужчина. После столкновения мотоциклиста с травмами отправили в больницу, по пути в лечебное учреждение он скончался, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД