В Белгородской области компанию заставили вернуть незаконно добытый при ремонте трассы песок

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Мастеру дорожного участка, работающего в организации, предстоит выплатить штраф.

Факт добычи песка у хутора Старый Редкодуб Большовского сельского поселения Красненского района был выявлен местной прокуратурой при проверке исполнения законодательства об охране природы. ООО «Мостдорстрой» занималось добычей песка при ремонте автомобильной дороги Камызино – Новоуколово – Владимировка – Обуховка без законных оснований.

Проверка показала, что компания вывезла четыре машины песка. После вмешательства прокуратуры добыча была пресечена, а песок возвращён в карьер. Негативных последствий для окружающей среды удалось избежать.

Директору ООО «Мостдорстрой» внесено представление, рассмотрев которое, организация провела рекультивацию земельного участка, где проводила забор песка.

Материал проверки передан в Зональный отдел государственного экологического надзора № 2 управления экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных и биологических ресурсов Белгородской области.

На основании представленной информации в отношении мастера дорожного участка ООО «Мостдорстрой» возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ. Виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.