В Белгородской области количество ДТП с участием детей-пешеходов выросло на 180 %

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Всего за четыре месяца в регионе 359 аварий унесли жизни 33 человек, ранены 475 участников дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД УМВД России, общее количество погибших в ДТП снизилось на 40 %. Но при этом в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Ивнянском, Красногвардейском, Ракитянском, Ровеньском и Яковлевском районах в этот же период по-прежнему фиксируется рост числа погибших.

В апреле в регионе произошло 96 ДТП, в которых погибли 10 человек и 121 получил травмы. 19 автоаварий случились из-за пьяных водителей, ещё в шести случаях водители отказались от медосвидетельствования.

В январе-апреле 2017 года в области зарегистрировано 34 ДТП, в которых пострадали 36 детей. Рост этого вида аварий составил 88,9 %, пострадавших – 63,6 %.

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей выросло в половине районов области. 40 % всех пострадавших в ДТП несовершеннолетних – это дети-пассажиры до 12 лет. На 20 % (до шести дорожно-транспортных происшествий) выросло число автоаварий, произошедших из-за нарушений ПДД детьми.

Количество автомобильных аварий с участием детей-пешеходов за первые четыре месяца 2017 года выросло на 180 % и достигло 14 случаев, из которых только девять произошли вне пешеходных переходов.