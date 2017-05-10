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В Белгородской области двое работников водоканала погасили долги по зарплате через прокуратуру

17:45
10 Мая 2017
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Инцидент случился в Чернянском районе.

В местную прокуратуру обратились два работника муниципального предприятия. Они указали на невыплату им зарплаты. Прокурорская проверка подтвердила информацию заявителей. Предприятие было должно им порядка 50 тыс. рублей.

Прокурор инициировал в отношении водоканала административное дело. Трудовая инспекция оштрафовала директора предприятия на 10 тыс. рублей. Бухгалтера привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также в суд были направлены заявления о взыскании долгов. Они были удовлетворены, задолженность погасили, сообщает пресс-служба прокуратуры области.


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