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В Белгородской области директор психбольницы не глядя подписал документы и попал под уголовное дело

17:16
12 Мая 2017
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Главу лечебного учреждения подозревают в преступной халатности.

Следствие ведётся в отношении директора Томаровского психоневрологического интерната.

В 2015 году в учреждении планировались строительные работы. Для этого был заключён госконтракт. Контролировать его выполнение должны были представители областного управления соцзащиты и руководство интерната. Как считают следователи, фактически проверки не проводились.

Отчёты о выполненных строительно-монтажных работах директор подписал, хотя ему было известно, что они не доведены до конца. В итоге подрядчик необоснованно получил свыше 2 млн бюджетных денег.

Ведётся следствие, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.


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