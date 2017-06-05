В Белгородской области больше нет незамеченных незаконных свалок

11:21

Из 32 зафиксированных подобных объектов экоактивисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) уже ликвидировали 18 свалок.

Они подвели промежуточные итоги работы по проекту «Генеральная уборка». Это было озвучено на заседании с главами сельских поселений региона.

Сейчас на территории области отмечено 32 точки – это несанкционированные свалки, нанесённые активистами ОНФ и неравнодушными гражданами на интерактивную карту свалок, из них 18 ликвидированы, они перекрашены в зелёный цвет, остальные 14 находятся в работе у региональных органов власти и надзорных ведомств. Владимир Родионов

сопредседатель регионального штаба ОНФ

Чтобы предотвратить образование несанкционированных мусорных свалок, в ОНФ уверены, что нужно усилить информационно-разъяснительную работу среди населения. Так, например, они презентовали проект молодёжным волонтёрским организациям, сообщили в пресс-службе белгородского отделения ОНФ.

Лидеры молодёжного актива проявили интерес к проекту, и мы надеемся, что молодёжь во время летних каникул присоединится к работе по обнаружению несанкционированных свалок в районах области. Вячеслав Саламасов

координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Белгородской области

Фото пресс-службы белгородского отделения ОНФ