В Белгородской области больше нет незамеченных незаконных свалок
Из 32 зафиксированных подобных объектов экоактивисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) уже ликвидировали 18 свалок.
Они подвели промежуточные итоги работы по проекту «Генеральная уборка». Это было озвучено на заседании с главами сельских поселений региона.
Сейчас на территории области отмечено 32 точки – это несанкционированные свалки, нанесённые активистами ОНФ и неравнодушными гражданами на интерактивную карту свалок, из них 18 ликвидированы, они перекрашены в зелёный цвет, остальные 14 находятся в работе у региональных органов власти и надзорных ведомств.
Владимир Родионов
сопредседатель регионального штаба ОНФ
Чтобы предотвратить образование несанкционированных мусорных свалок, в ОНФ уверены, что нужно усилить информационно-разъяснительную работу среди населения. Так, например, они презентовали проект молодёжным волонтёрским организациям, сообщили в пресс-службе белгородского отделения ОНФ.
Лидеры молодёжного актива проявили интерес к проекту, и мы надеемся, что молодёжь во время летних каникул присоединится к работе по обнаружению несанкционированных свалок в районах области.
Вячеслав Саламасов
координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Белгородской области
Фото пресс-службы белгородского отделения ОНФ