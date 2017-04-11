В Белгородской области 13 школ наказаны за неправильно составленное расписание уроков

16:40

В первых классах была превышена продолжительность занятий, а гуманитарные предметы не чередовались с естественно-математическими.

Такие нарушения были выявлены прокуратурой в 13 школах Корочанского района. В нарушении Санитарных правил и норм, утверждённых постановлением главного Государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010, в расписании уроков для учеников начальной школы основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) не разбавлялись уроками музыки, изобразительного искусства и труда.

У учащихся основного общего образования уроки по естественно-математическим предметам не чередовались с гуманитарными. В расписании уроков на 2016-2017 учебный год уроки математики и русского языка поставили после занятий физкультурой.

На время, предусмотренное для наиболее трудных предметов, ставились уроки с наименьшей шкалой трудности (физическая культура, музыка и другие уроки).

В первых классах уроки вместо положенных 40 минут длились 45 минут без предусмотренной в течение учебного дня и недели динамической паузы.

По результатам проверки директор каждой школы получил представление от прокуратуры об устранении выявленных нарушений. Рассмотрение актов реагирования взято районным ведомством на контроль, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.