В Белгородском районе вынесен приговор преступной группе, укравшей шесть быков

15:55

Владельцам крупного рогатого скота был причинён ущерб на общую сумму 180 тысяч рублей.

Похитителями шести быков весом около 300 кг каждый оказались трое мужчин. Участники преступной группы продавали мясо на территории Белгорода.

В ходе следствия обвиняемые возместили весь причинённый ущерб.

Как сообщает пресс-служба Белгородского районного суда, инициатор преступлений длительное время скрывался от суда и объявлялся в розыск. Он приговорён к семи месяцам колонии-поселения.

Второй участник преступной группы уже имел судимости, в том числе за хищение имущества. Суд заключил, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима.

Третий участник группы, не имеющий судимости, отделался штрафом в 30 тыс. рублей.