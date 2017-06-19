В белгородских многоэтажках установят 94 теплопункта с общедомовыми счётчиками

17:55

Это позволит сэкономить потребление теплоэнергии на 20-25 % в одном доме.

Согласно приказу президента Владимира Путина, к 2020 году потребление энергоресурсов в России должно снизиться на 45 %. Поэтому при капремонте устанавливают новые автоматизированные теплопункты. Это оборудование позволяет снижать потребление воды и электроэнергии на 20-25 %.

Закон предполагает, что счётчики должны появиться в тех домах, которые потребляют свыше 0,2 Гкал/час, то есть 5-7 т воды в час. Примерно такой объём потребляет пятиэтажка в пять подъездов.

Для сравнения приведём данные регионального департамента ЖКХ. Одинаковые пятиэтажки на улице Апанасенко в Белгороде потребляют разное количество теплоэнергии. Дом без теплопункта в прошлом году потребил 444 гигакалории, а дом с таким оборудованием – 325. Таким образом, сэкономили 202 тыс. рублей. Другой пример – девятиэтажки на Щорса, дом № 17. Там удалось сэкономить 623 тыс. рублей.

В этом году капремонт охватит 161 многоквартирный дом, причём в 94 из них будут оборудованы теплопункты. В остальных домах или нет технической возможности, или в смету капремонта не заложены эти расходы.