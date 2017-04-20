В Белгородэнерго отменён особый режим работы

10:27

Введённый в связи с непогодой в филиале ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» особый режим работы отменён.

Действие режима повышенной готовности, предусматривающего усиленный контроль за работой энергообъектов, сохранится вплоть до нормализации погодных условий.

В настоящее время энергетики восстановили надёжное электроснабжение по всем отключавшимся ВЛ 6-10 кВ.

Звонки от граждан в круглосуточном режиме принимает контакт-центр ПАО «МРСК Центра» по единому прямому номеру 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), короткий номер 13-50.