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В Белгородэнерго отменён особый режим работы

10:27
20 Апреля 2017
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Введённый в связи с непогодой в филиале ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» особый режим работы отменён. 

Действие режима повышенной готовности, предусматривающего усиленный контроль за работой энергообъектов, сохранится вплоть до нормализации погодных условий.

В настоящее время энергетики восстановили надёжное электроснабжение по всем отключавшимся ВЛ 6-10 кВ.

Звонки от граждан в круглосуточном режиме принимает контакт-центр ПАО «МРСК Центра» по единому прямому номеру 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), короткий номер 13-50.

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