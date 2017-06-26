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В Белгороде ввёдён карантин из-за бешенства животных

16:52
26 Июня 2017
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Соответствующее распоряжение подписал губернатор Белгородской области Евгений Савченко 22 июня.

С этого дня до 1 августа карантин введён на улице трудовой в хуторе Вязовский в Краснояружском районе.

До 5 августа такие же ограничения будут действовать на улице Ленина в посёлке Ровеньки Ровенькского района.

В областном центре на карантине находится улица Молодогвардейцев. Там он продлится до 14 августа.

В соответствии с документом, в этих местах запрещаются выставки собак и кошек, торговля домашними животными и отлов диких животных. Кроме того, под запрет попадают нагонка и натаска охотничьих собак.


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