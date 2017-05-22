В апреле в Белгородской области из реализации изъято более 89 тонн пищевой продукции

16:58

В регионе продолжается борьба с фальсификатом.

По данным департамента экономического развития области, в апреле контрольно-надзорные органы провели 109 проверок субъектов потребительского рынка. Из 106 отобранных проб пищевой продукции пять образцов не соответствовали заявленному качеству. В четырёх случаях это оказалась молочная продукция, в одном – пищевая.

По результатам проверок управление Россельхознадзора составило 23 протокола об административных правонарушениях. Из реализации было изъято 89,3 т пищевой продукции, включая 44,1 т молочной продукции, 45,1 т мясной продукции, 136 кг плодоовощной продукции, 46 кг орехов и 2 кг прочей продукции. Общая сумма штрафов составила 133,6 тыс. рублей.

В апреле управление Россельхознадзора по Белгородской области не допустило к обороту и уничтожило 355 кг пищевой продукции, а также 17,8 тыс. утиных яиц.

Для дальнейшего уничтожения при попытке незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации с территории Украины, а также в ходе транспортировки по территории области изъято 126 кг мясной, 20 кг молочной, 136 кг плодоовощной продукции, 21 кг колбасных изделий и 52 кг орехов.