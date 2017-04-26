В апреле в Белгородской области бешенством заразились кошка и собака

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Всего с 1 по 25 апреля было проверено 22 пробы патологического материала от животных, подозреваемых в заболевании.

Специалистами вирусологического отдела с помощью метода флуоресцирующих антител установлено два положительных результата на бешенство: один у кошки и один у собаки.

С начала года из различных районов Белгородской области поступили для исследований на наличие заболевания 92 пробы патологического материала. В 21 из них (22,8 %) был обнаружен антиген вируса бешенства.

В 11 случаях заболевшими стали собаки, в четырёх – животные дикой фауны. Ещё по три случая было выявлено среди кошек и крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

По сравнению с 2016 годом число заболевших бешенством животных снижается. За четыре месяца прошлого года положительными были 36 из 120 доставленных проб (30 %). 13 случаев заболеваний приходилось тогда на кошек, по 10 – на животных дикой фауны и собак. Три положительных результата установлено среди КРС.