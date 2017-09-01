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В 2017 году дикие животные укусили 86 жителей Белгородской области

17:57
01 Сентября 2017
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В 16 районах области за 7 месяцев 2017 года выявили 37 заболевших бешенством животных. 

Это в 1,8 раза ниже прошлогоднего показателя (67 случаев). В 2017 году заразились 30 домашних животных (14 собак, 10 кошек, 6 сельскохозяйственных животных) и 7 диких (5 лис, 1 куница, 1 косуля).

2497 человек обратились к медикам после укусов животных, что также меньше, чем в прошлом году, на 4,2%. Дикие животные укусили 86 человек, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве призывают регистрировать домашних животных в ветеринарной станции, прививать питомцев и скот, не контактировать с бродячими животными, не забивать самостоятельно скот и не хоронить домашних питомцев без ветосвидетельствования, сразу обращаться в травмпункты при укусах, ослюнениях и контактах с неизвестными животными.


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