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Узбекистанца-нелегала с правами брата задержали на границе Белгородской области

11:26
24 Января 2017
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Мужчина 1991 года рождения пытался незаконно попасть из Украины в Москву, чтобы в посольстве Узбекистана оформить свидетельство на возвращение домой. 

По словам задержанного, на Украине отвечающие за это органы затягивали процесс оформления документов, поэтому он решил попытать счастья в этом деле в Москве.

Нарушителя пограничники задержали вблизи села Козинка Грайворонского района 18 января. Он находился в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах. При себе у него было только водительское удостоверение брата, выданное в г. Карши Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

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