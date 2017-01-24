Узбекистанца-нелегала с правами брата задержали на границе Белгородской области

11:26

Мужчина 1991 года рождения пытался незаконно попасть из Украины в Москву, чтобы в посольстве Узбекистана оформить свидетельство на возвращение домой.

По словам задержанного, на Украине отвечающие за это органы затягивали процесс оформления документов, поэтому он решил попытать счастья в этом деле в Москве.

Нарушителя пограничники задержали вблизи села Козинка Грайворонского района 18 января. Он находился в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах. При себе у него было только водительское удостоверение брата, выданное в г. Карши Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.