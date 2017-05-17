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Норматив потребления холодной воды для полива земельного участка утверждён в регионе

16:34
17 Мая 2017
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С 1 мая показатель в Белгородской области составляет 0,03 м³/ м² в месяц.

Как отмечается в приказе департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 11 мая 2017 года, норматив потребления холодной воды для полива земельного участка определён для жителей региона, у которых отсутствуют индивидуальные приборы учёта. Поливочный сезон установлен с 1 мая по 31 августа включительно.

Ведомство также напоминает, что при отсутствии приборов учёта потребитель обязан сообщить исполнителю цели потребления коммунального ресурса при использовании земельного участка и расположенных на нём надворных построек, площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками, и мощность устройств, с помощью которых потребляются коммунальные ресурсы.

При изменении данных потребителю необходимо уведомить исполнителя в течение 10 рабочих дней со дня изменений.


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