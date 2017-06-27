Ураган разрушил шесть строений в Алексеевском районе Белгородской области

16:44

Ливень со штормовым ветром обрушился на район около 18:00 26 июня и длился всего несколько минут, после чего ушёл на территорию Воронежской области.

За столь короткое время стихия повалило массу веток и деревьев, многие из них упали на проезжую часть, припаркованные автомобили и линии электропередачи. Сильный ветер снёс крыши трёх частных домов, двух магазинов и одной аптеки.

В настоящее время в Алексеевском районе идут восстановительные работы. Пострадавших нет, сообщили ИА «Бел.Ру» в ГУ МЧС России по Белгородской области.





Фото и видео группы «Подслушано ЭФКОГРАД Алексеевка» в социальной сети «ВКонтакте»