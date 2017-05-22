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Управление ГИБДД: самые аварийные дни для детей – понедельник и четверг

12:13
22 Мая 2017
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Операция «Внимание – дети!» стартовала в Белгородской области сегодня, 22 мая.

За четыре месяца текущего года в регионе зафиксировано 34 ДТП, в результате которых 36 детей и подростков получили ранения. При этом в пресс-службе управления ГИБДД отмечают, что число аварий с детьми увеличилось в десяти районах области, в том числе и в Белгороде.

Для профилактики в регионе запущена операция «Внимание – дети!». В её рамках правоохранители проведут встречи со школьниками и их родителями, со слушателями автокурсов. Кроме того, будут усилены наряды сотрудников ГИБДД. Особое внимание дорожные полицейские уделят безопасности дорожного движения в день последнего звонка.

По информации пресс-службы управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области, самые опасные дни для детей-пассажиров – это понедельник и четверг. Именно в эти будни происходит наибольшее число ДТП с несовершеннолетними пассажирами. Поэтому сотрудники ГИБДД в эти дни будут проводить массовые отработки. Это будет касаться не только автомобилистов-родителей, но и автобусов со школьниками.

В рамках профилактической операции запланированы курсы для юных велосипедистов и мотоциклистов. Будут продолжены акции по популяризации СВ-элементов.

Кроме того, в регионе с 26 мая по 1 июня пройдёт детский фотоконкурс. Его цель – профилактика дорожной безопасности.  


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