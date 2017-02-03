Уникальный низкотемпературный фарфор выпускают в Белгородской области

11:13

Он единственный в своём роде на всём постсоветском пространстве и сделан «с нуля».

В рамках рабочей поездки по области полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов и глава региона Евгений Савченко ознакомились с предприятиями, которые работают на импортозамещение.

Одним из таких является завод «Борисовская керамика».

Мы специализировались все эти годы на производстве посуды, так называемой грубой керамике – майоликовой продукции. На сегодняшний день мы входим в сегмент фарфоровой посуды. Уникальность проекта в том, что мы первые, кто создал продукцию из низкотемпературного фарфора. Разница обжига 200°, но в этом серьёзный экономический эффект. Мы начали изготовлять специализированную посуду для баров, ресторанов, гостиниц, так называемую хореку. Экономический эффект налицо, рыночная направленность нам понятна, поэтому на сегодняшний день мы набираем обороты именно в производстве низкотемпературного фарфора. Константин Хлебников

директор предприятия «Борисовская керамика»

Примечательно, что разработкой уникальной технологии занимались сами рабочие «Борисовской керамики». В финансовом плане идею поддержало руководство Белгородской области.

На сегодняшний день объёмы производства 150-170 тыс. готовых изделий в месяц. Ежемесячные партии низкотемпературного фарфора – 5-10 тыс. товаров.

Как отмечает директор завода, сегмент продукции низкотемпературного фарфора интересен, но он требует разработки полной линейки товаров: не только чашки и тарелки, но и другие изделия. Поэтому белгородское предприятие вышло на рынок с продукцией для домашних питомцев.

Мы вошли в эту нишу, начинаем давать объёмы. До того, как мы начали её производить, 100 % посуды для животных завозили из Китая. Константин Хлебников

директор предприятия «Борисовская керамика»

«Борисовская керамика» работает на отечественном сырье, только пигмент (жиростойкий краситель) закупает в Китае, так как аналогов в российском производстве нет.

Среди конкурентов завода «Борисовская керамика» только представители зарубежного бизнеса. Как объясняет это Константин Хлебников, во многих странах аналогичную продукцию можно сделать дешевле за счёт меньшей зарплаты работникам, низких налогов, более низкой стоимости энергоносителей и более дешёвой национальной валюты.

«Борисовская керамика» поставляет свою продукцию по всей России: от Калининграда до Владивостока, а также в страны СНГ: Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Есть у предприятия единичные заказы в Германию, США, Канаду и Израиль.

Мы сегодня посетили ряд предприятий, которые показывают, что процесс импортозамещения в Белгородской области идёт успешно. Александ Беглов

полномочный представитель Президента РФ в ЦФО

Фото автора