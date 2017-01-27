Уникальный музей бронетанковой техники открыли в Белгородской области

19:11

Советник министра культуры РФ Михаил Мягков заявил, что для россиян этот музей должен стать местом паломничества, семейного туризма, а для иностранцев – антинацистской прививкой.

Официальное и в определённой степени долгожданное открытие состоялось 27 января. Завершение строительства нового музея бронетанковой техники анонсировали несколько раз, однако всегда находились причины, из-за которых событие откладывалось. В итоге музей получился достойный и стильный.

Завод в стиле лофт и звуковой душ

Музеи XXI века существенно отошли от принципов работы своих «предков». Чтобы привлечь большое количество посетителей, дизайнеры стараются найти нестандартные решения, сохранив основную идею. В случае с Прохоровским музеем бронетанковой техники цель была ещё выше – воссоздать картины того времени, сделать их интерактивными и познавательными. Этот вопрос решал молодой художник-экспозиционер из Санкт-Петербурга Юлия Алюшина. Вдохновение, идею или аналог девушка искала в Европе, но не нашла.

Я каждый год езжу в Европу: в Штутгарт, Барселону, смотрю, что нового построили, оцениваю. Я пыталась найти аналоги в мире, что делали интересного, и не нашла ничего. Все музеи, в которых представлена военная техника, – это просто выставка техники и таблички. И нигде, совершенно нигде не было такой подробной истории, как именно разрабатывалась эта техника. Обычно такие музеи проектирует группа из 10-15 человек. Каждому художнику даётся по залу, и все они пытаются прийти к какому-то единому стилю. Здесь я делала всё (проектировала – Прим. ред.) одна, и мне кажется, всё смотрится цельно. Юлия Алюшина

художник-экспозиционер ООО «Комбинат музейно-выставочного искусства» (Санкт-Петербург)

Что касается мультимедийных новшеств, их немного, но все они удачно вписались в общий интерьер. Это анимированные тени, датчики движения (с их помощью запускается видео, которое сопровождает экспонат), объёмное видео (разговор проектировщиков в кабинете), огромный макет танка с анимацией и проекцией, витрины в виде пружины и т. д.

Неотъемлемой частью экскурсии, по словам Юлии, станет аудиогид, который синхронизирован с контентом. Трансляция на русском или английском языках включается ситуативно: как геолокация, аудиогид находит ваше местоположение и вещает актуальную информацию. Теперь не нужно искать, в каком вы зале, и какую информацию нужно послушать. Всё автоматизировано.

Чтобы максимально погрузить посетителя в атмосферу того же завода, использован звуковой душ.

Например, в 17-м зале у нас проигрывается звук завода, звук-душ есть и в зале Леонардо да Винчи. Человек встаёт в область этого звука и в диапазоне двух метров он слушает только эту историю. Как только он уходит из этого диапазона, он уже не слышит этот звук. Это важно, так как не создаётся микс звуков из разных залов. Юлия Алюшина

К дизайну молодой художник подошла основательно.

Мы хотели создать обстановку реального завода. Но он получился более дизайнерским, похожим на стиль лофт. В залах есть элементы в виде отворота листа бумаги, витрины в виде металлической пружины, в которой расположены экспонаты и витрина в виде среза металлической трубы. Юлия Алюшина

Проект рождался, здание строилось, деньги вкладывались – и всё это за три года и 320 млн рублей. Тем не менее финансовые сложности всё равно возникли, и ориентироваться пришлось на новый бюджет.

У нас, к сожалению, не хватило финансирования, и передо мной стояла задача достойно представить музей. Мы ждём дополнительное финансирование для анимированных полов в двух залах, некоторых звуковых эффектов. Мы собираемся дорабатывать сайт, и симуляторы планируются другие в 2017 году. Юлия Алюшина

Анимированный пол – это интерактив для молодых посетителей. В одном из залов будет пол, на который будет спроектировано изображение. Пока родители будут знакомиться с экспонатами, дети смогут играть на этом интерактивном полу.

Со стороны вышестоящих руководителей работу приехал принимать советник Министра культуры РФ, директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Музей уникален. Это не только давно ожидаемое, но и символическое событие, поскольку он создан на Третьем ратном поле России. Именно здесь был положен конец немецким планам продолжить войну. Как говорил Гейнц Гудериан, с этого момента для фашистской Германии больше не было спокойных дней. Это музей о людях, которые неравнодушны к своему отечеству, что бы ни случилось. Что меня поражает: Прохоровка дала 15 героев Советского Союза, четыре полных кавалера Ордена Славы. Я хотел бы, чтобы музей развивался, чтобы в нём были новые IT-технологии, интерактив, мультимедиа – то, что сегодня характеризует музеи XXI века. Михаил Мягков

Министр культуры Владимир Мединский тщательно следил за тем, как ведётся работа. Миссия музея, по мнению Михаила Мягкова, – в том, чтобы он стал действительно международным.

Есть Бородино, Сталинград – о них знают во всём мире, но почему-то мало знают о таком понятии, как Прохоровка. Хотелось, чтобы для россиян этот музей стал местом паломничества, семейного туризма, а для иностранцев – антинацистской прививкой. Символично, что это первый музей такого масштаба и качества, который создан действительно на месте реальных сражений. Я такого не встречал. Михаил Мягков

На церемонии открытия Николай Рыжков, член Совета федерации Федерального собрания РФ подчеркнул, что этот музей должен передать историю, подвиг следующему поколению. А губернатор области Евгений Савченко акцентировал, что это ещё один музейный комплекс, который отлично вписывается в ансамбль Прохоровского мемориала.

После официальной процедуры с красной ленточкой гостям провели экспресс-экскурсию по музею.

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