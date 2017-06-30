Уникальные островки отдыха, арт-объекты и инсталляции могут украсить населённые пункты Белгородского района

18:09

Проведение первого в Белгороде открытого форума по ландшафтной архитектуре и садовому дизайну «Зелёная столица» обсудили 30 июня на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Наряду с обсуждением организационных моментов участникам встречи презентовали макет компактного ландшафтного парка, разработанный Управлением архитектуры Белгородского района. Его представил главный архитектор района Олег Кайдалов.

«Островок отдыха» отличается компактностью (10 на 10 м) и необычным подиумным исполнением, в основе которого будет использована террасная доска, отличающаяся особой прочностью. Мини-парк весьма многофункционален. Здесь предусмотрены зоны спокойного и активного отдыха, в том числе для детей. Предполагается и установка wi-fi-точки для удобства пользования интернетом.

Особый акцент сделан на растительность. Предполагается посадка липы, которая в летний период будет затенять места отдыха. А цветущие гортензии и лабелия синего цвета будут перемежаться различными видами можжевельников. Хвойные, в свою очередь, обеспечат ощущение «вечной зелени» в любое время года.

Проектировщики надеются, что их объект, который будет представлен в числе других на территории возле комплекса Светланы Хоркиной, здесь «приживётся» и останется навсегда.

Мы планируем создание подобных мест, формирующих городское пространство, в городских и сельских поселениях Белгородского района, коих у нас 24. Стилистически данные островки отдыха очень разные. Они будут формироваться с учётом особенностей местности, где предполагается размещение каждого. Это не очень сложно с точки зрения изготовления, но весьма эффектно. Стоимость композиции составит от 200 до 300 тысяч рублей. Олег Кайдалов главный архитектор Белгородского района

Как рассказали организаторы форума, белгородцы смогут проголосовать на официальном сайте за любой понравившийся ландшафтный макет, представленный на экспозиционной площадке форума «Зелёная столица» возле спорткомплекса Светланы Хоркиной. Это можно будет сделать с момента открытия форума – 25 августа.

Ранее мы писали о том, что открытый форум «Зелёная столица» расскажет общественности о культуре формирования среды с помощью ландшафтного дизайна и покажет, что это можно сделать качественно, просто и недорого одновременно. Форум включает в себя уникальную образовательную программу с участием российских и зарубежных специалистов в сфере дизайна, архитектуры, ландшафтного проектирования.

Мероприятие будет организовано на базе НИУ «БелГУ» 25-26 августа. На открытой площадке возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной планируется разместить экспозиционную часть форума: конкурсные выставочные сады, арт-объекты и инсталляции, детские ландшафтные проекты. Узнать подробности проекта и подать заявку на участие можно на сайте форума.

