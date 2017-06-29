Уличные светильники на пульте установили в Короче Белгородской области

17:59

Ожидается, что они значительно улучшат современную городскую инфраструктуру.

Вчера, 28 июня, презентовали пилотный проект интеллектуального освещения, реализованного на улице Дорошенко в г. Короче.

Здесь были использованы устройства управления светильниками ЭПРА «Гелиос» производства Института высоких технологий БелГУ. Они позволяют дистанционно управлять каждым светильником, выбирать оптимальный уровень горения при помощи диммирования, а также проводить онлайн-мониторинг состояния светильников.

Применение такого пульта влияет на увеличение срока службы ламп и снижение потребления электроэнергии, а также на высокий уровень безопасности водителей автотранспорта и пешеходов в тёмное время суток.

Презентация подтвердила заявленные характеристики и функциональность оборудования, реализация которого станет очередной ступенью в развитии современной городской инфраструктуры, сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

Участниками мероприятия стали замначальника департамента ЖКХ Белгородской области – начальник управления развития топливно-энергетического комплекса Алексей Ботвиньев, замглавы администрации Корочанского района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Дмитрий Мозговой, а также представители ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго», районных электрических сетей, Управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, Института высоких технологий БелГУ.