Уголовное дело в отношении серийного насильника расследуется в Белгородской области

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Об этом вчера, 17 января, сообщил первый заместитель руководителя регионального управления Следственного комитета Денис Левченко.

Все убийства, которые являются нераскрытыми, мы проверяем по «почерку». Имеются в виду признаки серийности. Это касается не только убийств, но и изнасилований. В данный момент возбуждено совсем свежее уголовное дело в одном из районов по факту изнасилования девушки. У нас сейчас, по всей видимости, появится серия подобных преступлений. Денис Левченко

первый заместитель руководителя управления Следственного комитета по Белгородской области

Уголовное дело принято к производству отделом по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета. Деятельность обвиняемого имела как минимум межрайонный характер. Его будут «пробивать» на совершение аналогичных преступлений за пределами Белгородской области.

Мы не ограничиваем себя административными границами. Наша задача – чтобы все преступления, независимо от того, где они совершены, были раскрыты. Денис Левченко

первый заместитель руководителя управления Следственного комитета по Белгородской области

С учётом специфики совершённых преступлений детали уголовного дела пока не обнародуются.