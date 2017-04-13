Удовлетворённость, надёжность, законность – критерии качества «управляек» в Белгородской области

13:32

Региональное Управление государственного жилищного надзора составило список управляющих компаний в соответствии с качеством их работы.

Специалисты разработали показатели, по которым определялось положение конкретной организации в рейтинге. Принципиальное значение для этого имели уровень удовлетворённости населения, уровень надёжности и количество нарушений в её деятельности.

По мнению начальника управления государственного жилищного надзора Белгородской области Михаила Бредихина, рейтинг управляющих организаций – это необходимый инструмент общественного контроля, его появление важно для развития гражданского общества. На основании рейтинга работу управляющих компаний смогут оценить местные власти в муниципалитетах региона, собственники жилья.

В уровень рейтинга А (высокий) вошли 59 управляющих жилым фондом организаций Белгородской области. 23 из них набрали максимально возможное количество баллов – 60. 55 баллов набрала лишь одна организация. Остальным 35 «отличникам» присвоили 50 баллов. По территориальному признаку в этой части списка лидируют организации из Старого Оскола, Губкина, Белгорода.

Ещё 33 организации получили уровень рейтинга В (выше среднего). Из них три получили 45 баллов, остальные – 40. 23 организации заработали себе рейтинг С (средний), 9 попали в «подвал» рейтинга с 20-25 баллами и уровнем D (низкий).