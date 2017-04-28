Учения срочников ВКС прошли в Белгородской области

10:31

Несколько сотен участников манёвров в ближайшее время пополнят авиачасти по всей стране.

Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на Минобороны России, в учениях принимали участие младшие авиационные специалисты Воздушно-космических сил.

Военнослужащим срочной службы по тревоге предстояло совершить многокилометровый марш на технике в ночных условиях, отразить «нападение» диверсионно-разведывательных групп, преодолеть заражённые участки местности и дезактивировать транспорт.

На полигоне личный состав выполнил радиационную, химическую и биологическую разведку с забором проб воздуха и воды, разминирование участков местности, эвакуацию пострадавших из повреждённой техники и оказание первой медицинской помощи

На учебном аэродроме военные работали на специальной аэродромной технике, в том числе используя пусковые, тепловые и уборочные машины, автомобили-кондиционеры и заправщики самолётов и вертолётов.

Срочники какого из двух учебных центров России для младших специалистов ВКС – в Белгороде или Ростове-на-Дону принимали участие в учениях, не уточняется.