В области:

Учения срочников ВКС прошли в Белгородской области

10:31
28 Апреля 2017
78
0

Несколько сотен участников манёвров в ближайшее время пополнят авиачасти по всей стране.

Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на Минобороны России, в учениях принимали участие младшие авиационные специалисты Воздушно-космических сил.

Военнослужащим срочной службы по тревоге предстояло совершить многокилометровый марш на технике в ночных условиях, отразить «нападение» диверсионно-разведывательных групп, преодолеть заражённые участки местности и дезактивировать транспорт.

На полигоне личный состав выполнил радиационную, химическую и биологическую разведку с забором проб воздуха и воды, разминирование участков местности, эвакуацию пострадавших из повреждённой техники и оказание первой медицинской помощи

На учебном аэродроме военные работали на специальной аэродромной технике, в том числе используя пусковые, тепловые и уборочные машины, автомобили-кондиционеры и заправщики самолётов и вертолётов.

Срочники какого из двух учебных центров России для младших специалистов ВКС – в Белгороде или Ростове-на-Дону принимали участие в учениях, не уточняется.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

10072
В интернете появилось видео, посвящённое памяти жертв Сергея Помазуна
10069
Весеннее обострение: голый белгородец бросался с ножом на автомобили
7270
Дуй, пока не сдует: ветер резко усилится в Белгородской области
7248
Сергей Степашин вручил знак отличия самому образцовому дому Белгорода
5205
Сергей Безруков поделился впечатлениями после посещения музея-диорамы в Белгороде
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика