Участок трассы М2 «Крым» в Белгородской области – в числе автодорог с лучшим мобильным интернетом

12:14

Оценку качества услуг подвижной радиотелефонной связи, предоставляемых операторами сотовой связи, провёл Роскомнадзор.

Исследование проводилось в марте 2017 года и охватило магистральные автодороги федерального значения.

Согласно результатам оценки, лучшей доступностью обладают трассы М2 «Крым» – от Москвы через Тулу, Орёл, Курск, Белгород до границы с Украиной, а также М4 «Дон», М23 Ростов-на-Дону – Таганрог. Худшая доступность зафиксирована на трассе М56 «Лена», сообщает ведомство.