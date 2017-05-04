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Участок трассы М2 «Крым» в Белгородской области – в числе автодорог с лучшим мобильным интернетом

12:14
04 Мая 2017
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Оценку качества услуг подвижной радиотелефонной связи, предоставляемых операторами сотовой связи, провёл Роскомнадзор.

Исследование проводилось в марте 2017 года и охватило магистральные автодороги федерального значения.

Согласно результатам оценки, лучшей доступностью обладают трассы М2 «Крым» – от Москвы через Тулу, Орёл, Курск, Белгород до границы с Украиной, а также М4 «Дон», М23 Ростов-на-Дону – Таганрог. Худшая доступность зафиксирована на трассе М56 «Лена», сообщает ведомство.


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