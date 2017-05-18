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Участники автопробега «Событийный турмаршрут» – Центральное Черноземье» посетят Белгород и Грайворон

14:17
18 Мая 2017
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Автопутешествие направлено на популяризацию туристических событий областей Центрально-Чернозёмного региона.

Автопробег, организованный ФРОС Region PR, является частью межрегионального проекта «Туристическое Центральное Черноземье». Он будет длиться с 25 по 30 мая и пройдёт через Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области.

Протяжённость маршрута составляет примерно 1400 км: Воронеж – Белгород – Грайворон – Белгород – Липецк – Тамбов – Уварово – Воронеж.

Участники автопробега побывают на фестивалях – лауреатах Национальной премии Russian Event Awards: «БелМелФест», «Русь Заповедная», «Липецкие воды», встретятся с организаторами фестиваля «Узорный хоровод», а в Уварово станут участниками фестиваля «Кадетская симфония».

Как отметил председатель правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов, посещение в рамках автопробега туристических событий позволяет воочию убедиться, как реально проходит мероприятие, а впоследствии помогает вместе с организаторами событий улучшить его.

В Белгород с участниками автопробега прибудет экоавтомобиль, который можно будет увидеть и протестировать на площадке БелМелФеста 26-27 мая, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.


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