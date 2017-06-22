Участие в долевом строительстве по «серым схемам»: в чём опасность?

15:26

В Старом Осколе и Белгородском районе организации строят многоквартирные дома без положительного заключения департамента строительства и транспорта региона о соответствии застройщика требованиям закона.

Они не имеют права привлекать деньги граждан на строительство жилья.

Среди таких организаций ведомство назвало:

1. ООО «СтройИнжиниринг», г. Старый Оскол, МКР Северный, 5а;

2. ООО «НормаБел», Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Лейтенанта Павлова;

3. ООО «Лимон», Белгородский район, п.Дубовое, МКР Северный-3;

4. ООО «Парус Инвест», Белгородский район, п. Дубовое, МКР «Дубовская застава» и п. Репное, МКР «Парус»;

5. ООО «Южная сервисная компания», Белгородский район, п. Дубовое, МКР «Европа»;

6. ООО «Южные ворота», Белгородский район, п.Дубовое, МКР Северный.

Департамент передаёт, что белгородцы сами несут ответственность в случае заключения договоров на приобретение жилья в обход Закона о долевом строительстве по «серым схемам», и не может гарантировать защиту прав и интересов тех, кто пошёл на такие сделки.

Ведомство предупреждает о том, что при заключении договора на приобретение квартиры в строящемся доме вне закона находятся предварительные договоры купли-продажи, договоры инвестирования, договоры подряда и договоры резервирования и иные сделки.

Статус участника долевого строителя может обеспечить только договор долевого участия, зарегистрированный в Росреестре. Он же и будет защищать интересы покупателей в рамках федерального закона об участии в долевом строительстве № 214-ФЗ.