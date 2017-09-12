У белгородца нашли тайник с оружием

11:43

Под потолком он хранил гладкостволку, патроны и порох.

Полицейские, проверяя оперативную информацию, обнаружили под потолочными панелями в доме 65-летнего белгородца тайник с охотничьими принадлежностями. Мужчина хранил там коробку и жестяную банку с порохом, гильзы, патроны и гладкоствольное ружьё. Он утверждает, что купил эти вещи более 10 лет назад для охоты, собираясь позже оформить разрешение, но так и не сделал это.

Мужчину задержали, его обвиняют по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», ему грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает УМВД по Белгородской области.