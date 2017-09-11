Тёлочек арестовали судебные приставы в Белгородской области
Представители ведомства хотели побудить руководство молочного комплекса к погашению долгов по зарплате.
Инцидент произошёл в Валуйском районе.
Предприятие задолжало работникам больше миллиона рублей. В отношении руководства приставы возбудили исполнительное производство. При этом приставам говорили, что организация не владеет недвижимостью.
Однако приставы обнаружили имущество иного рода – поголовье молочного стада. Был составлен акт описи и ареста скота.
Это заставило руководителя организации выполнить требования исполнительного документа – выплатить задолженность по зарплате в полном объёме, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.