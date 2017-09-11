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Тёлочек арестовали судебные приставы в Белгородской области

12:09
11 Сентября 2017
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Представители ведомства хотели побудить руководство молочного комплекса к погашению долгов по зарплате.

Инцидент произошёл в Валуйском районе.

Предприятие задолжало работникам больше миллиона рублей. В отношении руководства приставы возбудили исполнительное производство. При этом приставам говорили, что организация не владеет недвижимостью.

Однако приставы обнаружили имущество иного рода – поголовье молочного стада. Был составлен акт описи и ареста скота.

Это заставило руководителя организации выполнить требования исполнительного документа – выплатить задолженность по зарплате в полном объёме, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области. 


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