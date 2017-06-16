Тушёнка, сосиски, колбаса и сливочное масло не прошли проверку качества в Белгородской области

15:21

В «чёрный список» Ассоциации производителей и поставщиков качественной продукции «Качество жизни» попала продукция пяти производителей из других регионов.

Очередная закупка была сделана в розничных магазинах области в апреле-мае. По результатам лабораторных испытаний выяснилось, что заявленному качеству не соответствуют масло сливочное «Крестьянское», высший сорт, м.д.жира 72,5 % ООО «ПК «Айсберг – Люкс» (Московская область), консервы мясные кусковые стерилизованные «Свинина тушёная» первый сорт ООО Калининградский мясоперерабатывающий завод «Балтпроммясо» (Калининград) и мясной продукт категории Б охлаждённый сосиски «Молочные» т.м. «Филеево» ООО «Мясокомбинат Митэк» (Саратовская область).

Проверку качества также не прошли мясной продукт категории А охлаждённый колбаса варёная «Докторская» ЗАО «Суджанский мясокомбинат» (Курская область) и мясной продукт категории Б охлаждённый колбаса полукопчёная «Краковская» ОАО «Сагуновский мясокобинат» (Воронежская область), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Результаты лабораторных исследований переданы для принятия мер в региональные управления ФАС и Роспотребнадзора.