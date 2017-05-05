Цикл горячих линий Росреестра по Белгородской области откроют село Красное и город Строитель

17:40

Все консультации по-прежнему предоставляются жителям региона на бесплатной основе.

10 мая с 08:00 до 12:00 ответы на вопросы белгородцев о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним дадут специалисты ведомства в селе Красное по телефонам 8 (47262) 5-28-01 и 8 (4722) 201368#1478.

10 и 16 мая с 08:00 до 12:00 консультации, посвящённые государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, постановке на кадастровый учёт и государственному земельному надзору, проведут представительства управления в городе Строитель по телефону: 8 (47244) 5-62-97.

Аналогичным темам будут посвящены горячие линии в Прохоровке по телефону: 8 (47242) 2-13-37 11 и 18 мая с 08:00 до 12:00.

По госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней, государственному земельному надзору и порядку предоставления сведений из ЕГРН с учётом изменений в законодательстве жителей региона 11 мая с 09:00 до 12:00 проконсультируют и по телефонам 8 (47237) 5-56-88, 8 (4722) 20-05-64 доб. 1061 в посёлке Вейделевка.

12 мая с 08:00 до 12:00 консультации по вопросам государственной регистрации прав и вопросам земельного надзора будут давать специалисты Росреестра в посёлке Чернянка по телефону 8 (47232) 5-68-67.

15 мая с 08:30 до 11:30 горячая линия по вопросам, касающимся государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, будет работать в посёлке Ивня по телефону 8 (47243) 5-55-97.

16 мая настанет очередь губкинских специалистов. С 08:00 до 12:00 по телефону 8 (47241) 7-07-08 они проконсультируют жителей Белгородской области по вопросам госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней.

16 мая с 09:00 до 12:00 горячая линия, посвящённая государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственному кадастровому учёту и государственному земельному контролю, пройдёт и в Бирюче по телефонам 8 (47247) 3-45-23 и 8 (4722) 20-13-64.

17 мая с 09:00 до 12:00 по телефонам 8 (47231) 5-58-09 и 8 (47231) 20-13-53 в Короче можно будет задать вопросы, связанные с государственной регистрацией прав, государственным кадастровым учётом, государственным земельным надзором, предоставлением сведений из Единого государственного реестра недвижимости и электронными услугами и сервисами Росреестра.

18 мая с 08:00 до 12:00 теме государственного земельного контроля будет посвящена горячая линия по телефону 8 (47235) 5-14-15в Волоконовке.

31 мая с 08:00 до 12:00 вопросов белгородцев о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним ждут в Волоконовке по телефону 8 (47236) 3-71-18, сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.