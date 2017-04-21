В области:

Центр семьи «Ангел» открылся в Старом Осколе

09:42
21 Апреля 2017
276
0

В открытии структурного подразделения местной общественной организации «Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию» приняла участие федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Учреждение включало в себя приют для женщин и центр гуманитарной помощи. Теперь оно расширился новым подразделением – Центром семьи «Ангел», расположенным в микрорайоне Лебединец. Одновременно здесь смогут находиться 20 детей. Центр имеет все условия для их комфортного пребывания: кабинет психолога, психологической разгрузки – сенсорную комнату, творческую мастерскую, спальню, столовую и игровой зал.

В церемонии открытия также приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых и глава администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Анна Кузнецова, ознакомившись с центром «Ангел», отметила, что поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, очень важна, и выразила благодарность всем причастным к созданию и реализации этого проекта. «Вы делаете большое дело», – подчеркнула федеральный детский омбудсмен.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области 

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

15688
Новая маршрутная сеть общественного транспорта создана в Белгороде
12309
На Белгородскую область надвигаются снег, метель и штормовой ветер
11295
Дети массово отравились в школе № 20 Белгорода
10209
Новый рельсовый автобус стал курсировать по пригородному маршруту в Белгородской области
10059
Снег наступает на Белгородскую область
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика