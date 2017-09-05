Центр общественных организаций открыли в Новом Осколе

13:10

Резидентами центра стали 7 НКО, в которых состоят более 12 тысяч человек.

По словам главы администрации Новооскольского района Андрея Гриднева, они активно участвуют в патриотическом воспитании подростков, работают с ТОСами.

Общественники смогут проводить здесь организационные и культурные мероприятия. Ожидается, что с открытием такой площадки НКО будут лучше взаимодействовать между собой и с органами власти, оживится общественная жизнь района.

Здание центра освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, сообщают в информационно-аналитическом отделе районной администрации.

Центр общественных организаций располагается по адресу: г. Новый Оскол, ул. Красноармейская, д. 2.